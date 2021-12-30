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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طارق رضوان: مركز الإصلاح والتأهيل بدر طفرة غير مسبوقة والدولة تحفظ حقوق الإنسان بشكل كامل

النائب طارق رضوان،
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أثنى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والذى يعد ضمن أكبر وأحدث مراكز التأهيل للسجناء.

 

هذا وكانت وزارة الداخلية، قد افتتحت اليوم الخميس، «مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، والذي يعد واحدًا من أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون في الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة ولجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان.

 

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان:" مركز الإصلاح والتأهيل – بدر»، تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير المعمارية، وبأحدث التقنيات التى تساعد على تقديم الرعاية الجيدة للنزلاء على كافة الأصعدة.

 

وتابع النائب طارق رضوان، حديثه قائلًا:" تسعى وزارة الداخلية بكل جهد إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان ويتجلى ذلك فى الإنشاءات الحديثة المؤمنة والمعدة بشكل متميز ومتقن".

 

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن السجون فى مصر وما تحقق بها تعد طفرة غير مسبوقة، وهذا يأتي بالتزامن مع الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وضمان حقوق الإنسان.

 

كما أشار رضوان، إلى توافر كافة المعايير الدولية فى إعداد مراكز الإصلاح بما يساهم فى حماية وحفظ حقوق الإنسان.

 

كما أثنى النائب طارق رضوان على مسألة التعاون المثمر بين وزارة الداخلية والمجتمع المدني، الذى يسعى إلى تدريب النزلاء للعمل على اتقان الحرف اليدوية.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وزارة الداخلية مركز الاصلاح والتأهيل بدر السجون

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