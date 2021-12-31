برلماني يكشف أجندة لجنة الإسكان بالبرلمان خلال الفترة المقبلة

قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ينتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تنتظر مناقشة قانون نقابة المهندسين.

وكان قد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.

ويعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة ، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.