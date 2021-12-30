حاول منع سرقة بالإكراه.. ضبط المتهمين بقتل شهيد الشهامة في الدقهلية

ألقت ضباط مباحث الجمالية بالدقهلية اليوم، القبض علي المتهمين بقتل شهيد الشهامة في الجمالية ‏والذي هرع لإنقاذ أحد الأهالي تعرض لمحاولة سرقة دراجته النارية بالإكراه، وجري المجني ‏عليه باتجاه صوت الاستغاثة، إلا أن الجناة أطلقوا أعيرة نارية أصابته وتسببوا بمصرعه في الحال، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، وأعدت مباحث الجمالية الأكمنة الثابتة ‏والمحركة حتى تمكنوا من إلقاء القبض علي المتهمين ولهم معلومات جنائية.‏

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مأمور مركز شرطة الجمالية، من الأهالي بمصرع أحمد نجاح أحمد محمد طه، 24 ‏عاما، بطلق ناري وذلك أثناء محاولته مع الأهالي ضبط 3 متهمين عقب شروعهم في ارتكاب ‏حادث سرقة دراجة نارية بالإكراه والخاصة بالمواطن الحسيني ص. ف كرها عنه مستخدمين ‏في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء والذي حال دون إتمام مقصدهم لتدخل الأهالي له ومحاولتهم ‏ضبط المتهمين إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية صوبهم أدت إلي إصابة المجني عليه والذي توفي ‏متأثرات بإصابته.‏

ونشرت مباحث الجمالية بالتعاون مع مباحث مركز المنزلة الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط ‏المتهمين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص لهم معلومات ‏جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة وهم: محمد ع. أ.، 25 عاما وشهرته “الدبور”، ‏عاطل، و مسجل شقى خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 6 قضايا، و محمد م. م.، 24 ‏عاما، وشهرته همام، ومتهم في 7 قضايا سرقات ومخدرات، و أحمد م. أ وشهرته البرنجانه، ‏‏20 عاما ومدرج جنائيا في عدة قضايا، وجميعهم مقيمون في قرية الشبول دائرة مركز المنزلة.‏

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ‏وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أن أحدهم كان يحمل بندقية آلية، ‏وآخر يحمل سكينا كبيرة.‏

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3198 إداري مركز الجمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.