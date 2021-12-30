عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول منع سرقة بالإكراه.. ضبط المتهمين بقتل شهيد الشهامة في الدقهلية

شهيد الشهامه
شهيد الشهامه

ألقت ضباط مباحث الجمالية بالدقهلية اليوم، القبض علي المتهمين بقتل شهيد الشهامة في الجمالية ‏والذي هرع لإنقاذ أحد الأهالي تعرض لمحاولة سرقة دراجته النارية بالإكراه، وجري المجني ‏عليه باتجاه صوت الاستغاثة، إلا أن الجناة أطلقوا أعيرة نارية أصابته وتسببوا بمصرعه في الحال، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، وأعدت مباحث الجمالية الأكمنة الثابتة ‏والمحركة حتى تمكنوا من إلقاء القبض علي المتهمين ولهم معلومات جنائية.‏

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مأمور مركز شرطة الجمالية، من الأهالي بمصرع أحمد نجاح أحمد محمد طه، 24 ‏عاما، بطلق ناري وذلك أثناء محاولته مع الأهالي ضبط 3 متهمين عقب شروعهم في ارتكاب ‏حادث سرقة دراجة نارية بالإكراه والخاصة بالمواطن الحسيني ص. ف كرها عنه مستخدمين ‏في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء والذي حال دون إتمام مقصدهم لتدخل الأهالي له ومحاولتهم ‏ضبط المتهمين إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية صوبهم أدت إلي إصابة المجني عليه والذي توفي ‏متأثرات بإصابته.‏

ونشرت مباحث الجمالية بالتعاون مع مباحث مركز المنزلة الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط ‏المتهمين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص لهم معلومات ‏جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة وهم: محمد ع. أ.، 25 عاما وشهرته “الدبور”، ‏عاطل، و مسجل شقى خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 6 قضايا، و محمد م. م.، 24 ‏عاما، وشهرته همام، ومتهم في 7 قضايا سرقات ومخدرات، و أحمد م. أ وشهرته البرنجانه، ‏‏20 عاما ومدرج جنائيا في عدة قضايا، وجميعهم مقيمون في قرية الشبول دائرة مركز المنزلة.‏

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ‏وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أن أحدهم كان يحمل بندقية آلية، ‏وآخر يحمل سكينا كبيرة.‏

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3198 إداري مركز الجمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدقهلية امن الدقهلية تشكيل عصابى دراجة نارية مركز شرطة حادث سرقة القبض علي شهيد الشهامة

موضوعات متعلقة

الكشف على 1864 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية الجمالية بـ الشرقية

ترشيحاتنا

هوندا تطرح نسختها سيتي 2022 بهذا السعر .. صور

قنبلة موقوتة .. تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وعلاج جوهري بتقنية جديدة

جوزي عايزني أجاري مديره في علاقة علشان الترقية.. مبروك عطية: فساد وقلة دين

بعد قاضية الأهلي.. الرجاء يواصل المعاناة في الوقت القاتل بالدوري المغربي

ريال مدريد يعلن إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الذروة وحبات البرد .. تحذير جديد من الأرصاد لـ طقس الساعات المقبلة

وسائل إعلام سعودية: لا نية لفرض حظر التجول بسبب كورونا

نقل مصطفى قمر للمستشفى في حادث بـ 6 أكتوبر .. شاهد

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

فيديو

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

لعشاق الرومانسية والأجواء الاحتفالية.. نرشح لكم 5 أفلام أجنبية لمشاهدتها في ليلة رأس السنة

don't look up.. فيلم نتفليكس الجديد يحصد مشاهدات عالية ويثير الجدل

مطروحة بالفعل داخله.. قصة خبر اعتزال تامر حسني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ