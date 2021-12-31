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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ليالي الإبداع الأدبي لنادي الأدب بثقافة ديروط

نادي الأدب
نادي الأدب

شهد نادى أدب مكتبة الطفل والشباب بديروط ملتقى أدبى متميز برئاسة الشاعر المهندس أحمد صلاح فخري، في إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لنشر الوعي الثقافي من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

 

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وبدأت فعاليات الملتقي بكلمة للشاعر أحمد صلاح فخرى والذي قدم نبذة تعريفية عن المشاركات التفاعلية التي قدمها نادى أدب ديروط والمواهب الأدبية الشابة ومشاركتها في اللقاءات الأدبية، بينما أكد أن نادي الأدب بثقافة ديروط يحتضن كل مبدعي الأدب.


شارك نخبة من كبار أدباء وشعراء أسيوط، وتبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الشابة الأدبية.


وذلك بحضور  مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور حسام عبدالناصر نائبا عن محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط.


و نظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط محاضرة تثقيفية لمناقشة كتاب "الضوء واللون" بمقر المركز، قدمتها  مارينا نشأت، والتي قدمت نبذة تعريفية عن الضوء واللون قائلة أن الألوان تحيط بنا من كل جانب ونتعايش معها في كل يوم  ونستمتع بجمالها في كل نظرة، فاللون هو البعد الإضافي الذي يمنح الفنان معاني لا متناهية للتعبير عن كل شيء جميل يحيط بنا، وناقشت مع الاطفال اشكال الضوء واللون وكيفية تميز الالوان.

قصور الثقافة الأدبية كتاب أسيوط الوعي الثقافي منفلوط الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة اسيوط فعاليات

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