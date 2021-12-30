مفيد فوزي بعد صلاته داخل كاتدرائية ميلاد المسيح: فخور أني مصري قبطي

قدم الإعلاميان مفيد فوزى وتامر أمين حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، لرصد أبرز الأماكن بها ومنها كاتدرائية ميلاد المسيح.

وقال الإعلامى تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن الرسومات على الجدران الداخلية للكاتدرائية فى غاية الجمال والروعة، لافتا إلى أن من قام برسم كل الرسومات هو فنان مصرى من منطقة شبرا.

ومن جانبه قال الإعلامى مفيد فوزى، إنه زار العديد من الكنائس حول العالم، ولكن كاتدرائية "ميلاد المسيح"، مذهلة.

المقر الباباوى

وأضاف فوزى، أن المقر الباباوى سيكون داخل الكاتدرائية، معقبا: "فخور أنى قبطى مصرى ولا يوجد شعور يصف سعادتى ببناء الكاتدرئية".

وأدى الإعلامى مفيد فوزى صلاته داخل الكاتدرائية، ثم استكمل جولته برفقة تامر أمين داخل العاصمة الإدارية.