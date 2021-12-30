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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك وحذفت صورهم.. رد ناري من طليقة أحمد الفيشاوي بعد انفصالهم

صدى البلد

قامت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بحذف جميع الصور التي تجمعها به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  ، وذلك عقب إعلانها الطلاق منه 

 

ولم تكتف ندى الكامل بذلك بل قامت بالغاء متابعته ثم  قامت بعمل " بلوك" لصفحته.

في الوقت ذاته لم يعلق الفيشاوي حتي الان على قرار الانفصال، كما لم يقم بمسح صوره مع ندى الكامل كما فعلت معه

 

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

 

استعانت ندى الكامل ( طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ) بتعليق الفنانة سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأولى خبر طلاقها فجأة، والذي وقع في 21 ديسمبر الجاري، في صمت. 

 

ونشرت ندى الكامل - عبر ستوري حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام - جزءًا مقتبسًا من تعليق سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية مفداه «مفيش ست تستاهل الخيانة»، لتثير الإنتباه والتساءلات حول خيانة أحمد الفيشاوي ، لها قبل وقوع الطلاق. 

 

تعليق سمية الخشاب حول الخيانة الزوجية 

وكانت سمية الخشاب، قد نشرت عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اقتبستها عنها طليقة أحمد الفيشاوي، إذ قالت «سمية»: «مفيش ست تستاهل الخيانه، لو هي مقصره يطلقها ويشوف غيرها».

 

وكتبت سمية الخشاب تغريدة على تويتر: «لو اتخانتي مره وعديتيها يبقي تستاهلي تتخاني مليون مره»، ووجهت رسالتها للسيدات قائلة: «مش عارفه ليه كتير من الستات بيبقوا فاكرين نفسهم اذكياء وبيمسكوا موبايلات جوازهم وقال يعني معاهم الباسوورد يعني كده هو مبيلعبش بديله، حبيبتي لو مسكتي عليه حاجه في ٥٠ حاجه تانيه مش هتعرفيلها طريق».

 

وأضافت سمية الخشاب، عبر تويتر: «يعني نسبه كبيره من الرجاله بيخونوا الا من رحم ربي، والمشكله بيبقوا معاهم ستات احلي من اللي بيخونوهم معاها».

 

طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

 

علقت ندى الكامل علي   انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

 

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجيأحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق  كثيرا». 

 

وأضافت طليقة الفيشاوي الصغير: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية  بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها». 

 

وأوضحت طليقة أحمد الفيشاوي: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».

احمد الفيشاوي طليقه الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل بلوك إعلانها الطلاق منه

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