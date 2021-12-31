عز الأسطول: لا أؤمن بمطربي المهرجانات.. فيديو

قال المطرب عز الأسطول، إن من هناني على إحتفالية طريق الكباش، كانت زوجتي، وبعدها عازف الجيتار وائل خضر الذي تعلمت منه الكثير.

وأضاف عز الإسطول خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري، إنني أعشق من مطربين الجيل القديم “أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم”، وفي الجيل الحالي “علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو ومحمد منير وعمرو دياب ووائل كفوري ورامي عياش ووائل الفشن وبهاء سلطان”.

وتابع عز الإسطول، انه أعمل خلال تلك الفترة على التحضير لأغنية “ اقدم جيوش الارض”، واعمل أيضا على أن أقوم “باغانى فرعونية مترجمة”.



لا اعتبر أغاني المهرجانات أغاني

واشار المطرب عز الأسطول إلى أنا لا اعتبر أغاني المهرجانات أغاني، لأن الأغنية عبارة عن لحن جيد وصوت مؤثر، ولكن على الرغم من ذلك يوجد عمر كمال وهو يمتلك صوت جيد، وحسن شاكوش الذ ياعتبره إمتدادا لعبد الباسط حمودة.