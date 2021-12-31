محمد عدوية يكشف سبب اختياره مسار غنائي مختلف عن والده

حل الفنان أحمد عدوية ونجله محمد عدوية ضيفين علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر.

وقال محمد عدوية خلال حواره مع شريف عامر، إن والده الصديق المقرب له كما أنه قريب كثيراً من أحفاده، لافتا إلي أنه يعرض عليه كافة الأعمال الفنية المعروضة عليه لكي يأخذ رأيه قبل الموافقة على أي عمل.

وأشار إلي أن والده أول من مزج الموسيقى الغربية في الموسيقى الشرقية ليخرج لنا شكلا جديدا للأغنية الشعبية.

ولفت إلي أنه وبالرغم من حبه الشديد لوالده إلا أنه قرر أن يسلك لون غنائي غير لون الكبير أحمد عدوية، كما أن والده أحب هذا التفكير وأن يكون له لون فني خاص به.