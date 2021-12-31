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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنغام: لم أقدم أفضل إنجاز فني حتى الآن ولدي المزيد لأقدمه

أنغام
أنغام

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة.

وتحدثت أنغام عن مسيرتها الفنية موضحة،:"لم أقدم أفضل إنجاز فني حتى الآن، ولدي المزيد لأقدمه.

وتحدثت "أنغام"، عن عيوبها الشخصية، قائله أنها خجولة جدا في حياتها، وذلك على الرغم من الأغاني التي تقدمها، لافتة إلى أن أكثر دكتور تذهب إليه هو دكتور العلاج الطبيعي.

وتكشف أنغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.
 

الفنانة انغام اغاني المهرجانات أبلة فاهيتا المهرجانات راس السنة

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