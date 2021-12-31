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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين أمريكا وروسيا بعد اتصال بوتين وبايدن

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

رحبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول القضايا الأمنية والاستراتيجية.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو لوكالة "سبوتنيك" عندما سئلت عن المكالمة الهاتفية "نرحب دائمًا بالحوار بين الدول الأعضاء".

وأجرى الرئيسان، الخميس، مكالمة هاتفية لمناقشة التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا والمحادثات المقبلة بشأن هذه القضية.

وتصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا في الأسابيع الماضية وسط حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية وتقارير عن الاستعدادات لغزو.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن وبوتين

اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين لمناقشة القضايا الأمنية

ونفت موسكو مرارًا الاتهامات، قائلة إن لروسيا الحق في نقل القوات داخل أراضيها وفقًا لتقديرها، بينما يشكل نشاط الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية تهديدًا لأمنها.

وفي 17 ديسمبر، أصدرت روسيا مقترحات بشأن ضمانات أمنية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تسعى إلى منع التوسع الإضافي للحلف شرقًا وحظر نشر الصواريخ الأمريكية والروسية المتوسطة والقصيرة المدى، من بين بنود أخرى.

ومن المقرر إجراء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية بين موسكو وواشنطن في 10 يناير، يليها اجتماع بين مجلس روسيا والناتو لمناقشة المسألة في 12 يناير، وقمة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اليوم التالي.

أمريكا واشنطن روسيا بوتين بايدن الأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا

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البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن وبوتين

اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين لمناقشة القضايا الأمنية

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