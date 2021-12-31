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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تجارب عمل الخير طوال 25 عاما.. طارق علام يحتفل بأول كتاب له

الإعلامي طارق علام
الإعلامي طارق علام

احتفل الإعلامي طارق علام بتوقيع أول كتاب له بعنوان «كيف تكون إنسانًا» مع دار منشورات إبييدي للنشر والتوزيع.


ويتناول الكتاب فكرة عمل الخير، ويحكي خلاله تجربته مع أعمال الخير خلال 25 عاما من العمل الإعلامي.


كما يستعرض الكتاب نماذج لأعمال الخير من مختلف دول العالم، ويعرض نماذج لشخصيات محبة للخير مصريًا وعالميًا بالإضافة لتجارب خيرية تاريخية وأشكال مختلفة لعمل الخير ، ويتحدث عن إطعام الطعام وأعمال الخير في التعليم، واستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في عمل الخير، ليكون الكتاب بمجرد مرشد لكل من يبحث عن طريقة لعمل الخير.


جاء ذلك على هامش تكريم الإعلامي طارق علام بجائزة الإعلام العربي الدولية والتي منحها له المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج  كأول إعلامي يحصل على هذه الجائزة والتي تم التصويت عليها من أعضاء وخبراء المركز في مختلف دول العالم.


حضر الاحتفال مجموعة من الأصدقاء المقربين للإعلامي طارق علام كما حضرت الإعلامية دينا رامز وابنتيه وعد وعهد  والفنان إسماعيل فرغلي  والناقد الرياضي جمال العاصي.

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