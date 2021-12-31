شركة تعديل سيارات تحول شيفروليه كورفيت إلى كاديلاك V12 لتعرضها في "سيما 2022"

استطاعت شركة تعديل السيارات Competition Carbon الأمريكية، أن تحول شيفروليه كورفيت سترينج راي C8 إلى كاديلاك خارقة بمحرك V12 لعرضها في معرض سيما للسيارات المعدلة في دورة عام 2022.

ووفقا لموقع "كار سكوبس" المتخصص في السيارات، والذي نشر عدة صور لعملية التحول من شيفروليه كورفيت إلى كاديلاك، لم يبق من الشكل الأصلي سوى السقف والأبواب مع طمس كامل للهوية الأصلية للسيارة، هذا المشروع الطموح بحسب وصف الموقع غير اسم السيارة الأصلية لتحمل اسم C120R احتفالا بمرور 120 سنة على سيارات كاديلاك.

شيفروليه كورفيت

عملية التحول جعلت الشكل النهائي للسيارة اكثر جاذبية للعين ولافتة للنظر بسبب زواياها الحادة ومظهرها الرياضي الفريد من نوعه مع اختيار الطلاء الفضي الذي أضفى عليها رونقا إضافيا جعلها تبدو وكأنها سفينة فضاء صغيرة، من الواجهة تبدو السيارة بمظهر حاد ومصابيح ليد نحيفة وكأنها عيون ضيقة تنظر بحدة وهجومية، مع مصابيح إضاءة نهارية مع مآخذ هواء بزوايا حادة وغطاء محرك مميز منحوت وفتحات تهوئة كبيرة لتحسين الديناميكية الهوائية للسيارة الرياضية.

شيفروليه كورفيت

من الجهة الخلفية تتميز السيارة بأنابيب عادم رباعية في المنتصف و ديفيوزر أو ناشر من ألياف الكربون مع جناح خلفي قابل لتعديل وضعيته.

المظهر النهائي لـ C120R مستوحى من السيارة الخارقة كاديلاك Cien ذات المحرك المتوسط التي بنيت خصيصا للاحتفال بعيد ميلاد كاديلاك المئوي، ومن المتوقع أن تطرح شركة تعديل السيارات Competition Carbon ومقرها في كاليفورنيا، طراز C120R بمعرض ديترويت للسيارات 2022.