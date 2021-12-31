عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة تعديل سيارات تحول شيفروليه كورفيت إلى كاديلاك V12 لتعرضها في "سيما 2022"

شيفروليه كورفيت المعدلة
شيفروليه كورفيت المعدلة إلى C120R

استطاعت شركة تعديل السيارات Competition Carbon الأمريكية، أن تحول شيفروليه كورفيت  سترينج راي C8 إلى  كاديلاك  خارقة بمحرك V12 لعرضها في معرض سيما للسيارات المعدلة في دورة عام 2022.

ووفقا لموقع "كار سكوبس" المتخصص في السيارات، والذي نشر عدة صور لعملية التحول من شيفروليه كورفيت  إلى كاديلاك، لم يبق من الشكل الأصلي سوى السقف والأبواب مع طمس كامل للهوية الأصلية للسيارة، هذا المشروع الطموح بحسب وصف الموقع غير اسم السيارة الأصلية لتحمل اسم C120R احتفالا بمرور 120 سنة على سيارات كاديلاك.

شيفروليه كورفيت

عملية التحول جعلت الشكل النهائي للسيارة اكثر جاذبية للعين ولافتة للنظر بسبب زواياها الحادة ومظهرها الرياضي الفريد من نوعه مع اختيار الطلاء الفضي الذي أضفى عليها رونقا إضافيا جعلها تبدو وكأنها سفينة فضاء صغيرة، من الواجهة تبدو السيارة بمظهر حاد ومصابيح ليد نحيفة وكأنها عيون ضيقة تنظر بحدة وهجومية، مع مصابيح إضاءة نهارية مع مآخذ هواء بزوايا حادة وغطاء محرك مميز منحوت وفتحات تهوئة كبيرة لتحسين الديناميكية الهوائية للسيارة الرياضية.

شيفروليه كورفيت

من الجهة الخلفية تتميز السيارة بأنابيب عادم رباعية في المنتصف و ديفيوزر أو ناشر من ألياف الكربون مع جناح خلفي قابل لتعديل وضعيته.

المظهر النهائي لـ C120R مستوحى من السيارة الخارقة كاديلاك Cien ذات المحرك المتوسط التي بنيت خصيصا للاحتفال بعيد ميلاد كاديلاك المئوي، ومن المتوقع أن تطرح شركة تعديل السيارات Competition Carbon ومقرها في كاليفورنيا، طراز C120R بمعرض ديترويت للسيارات 2022.

شيفروليه شيفروليه كورفيت سترينج راي C8 كاديلاك C120R كاديلاك Cien

موضوعات متعلقة

تسلا تستدعي نصف مليون سيارة من موديل S و3 بسبب عيوب صناعة

ريفيان تؤجل موديلات R1T و R1S بحزمة البطاريات الكبيرة لـ 2023

أبرزها كيا ستينجر.. أفضل سيارات عام 2021 بمحرك V6

شاهد.. كيف شوقت مرسيدس عملاءها لـ فيجين EQXX من خلال الفيديوهات

شراكة بين وايمو وجيلي الصينية لتصنيع أول مركبة ذاتية القيادة بالكامل

شاهد... كيف حولت هيونداي "أيونيك 5" لجهاز منقي للهواء في إعلان Rebirth

فورد موستنج تدخل الإنتاج التجاري في مارس و"الكهربائية" خلال 2028.. فيديو

سيتروين تسحب إعلان عمرو دياب الجديد وتعتذر: لا نتسامح مع التحرش بجميع أشكاله

ترشيحاتنا

انتظام تشغيل مصر للطيران والشركة تسير 100 رحلة جوية من المطارات

السعودية.. أوامر ملكية بشأن فيروس كورونا

خطيب المسجد النبوي: من أصول الإسلام الأمر بتحقيق كل ما يجلب مصالح الدارين

إضاءة البرج الأيقوني.. العاصمة الإدارية الجديدة تحتفل بالعام الجديد 2022

القباج: تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب بأضرار تعاطي المخدرات

مساعد وزير الداخلية: استراتيجيتنا التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

بعد التحذير من الطقس.. نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان "رأس سنة" بروح الـ "تسعينات"

محمد حماقي يشعل حفل رأس السنة في الجلالة.. صور

عمرو دياب يشعل موسم الرياض ويضع بصمته على جدار المشاهير.. صور

مواقف من حياة الست.. سر خناقة أم كلثوم مع العندليب وحكاية غنائها لحن بائع متجول

فيديو

ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات من تخفيف الملابس

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

"جوزي عايزني أساير مديره في العمل".. هكذا رد مبروك عطية| فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ