شيفرولية كورفيت E-Ray هايبرد في ظهور خاطف للأنظار |صور

ظهرت النسخة شيفروليه كورفيت تحت الكثير من الأسماء الرنانة، مثل النسخة C8 وقرينتها الأعلى تجهيزًا Z06، إلى جانب النسخة المنتظرة كورفيت E-RAY هايبرد، والتي ما زالت تحمل الكثير من الأسرار، إلى جانب التحديات التنافسية أيضا.

ولكن يبدو أن العدسات التجسسية استطاعت ان ترصد تلك النسخة المنتظرة كورفيت E-RAY هايبرد، بعد ان شوهدت اثناء تأدية اختبارات الاداء على الطرقات العامة، مما اثار حالة من الجدل والاعتقادات بشأن هذه النسخة، على الرغم من اقترابها بشكل كبيرة من الايقونة Z06.

وتشير التوقعات إلى أن في حالة التأكد من ان هذه النسخة بالفعل هي كورفيت E-RAY هايبرد، فستستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 6200 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 490 و 495 حصانا.

وعلى الرغم من تضارب الاراء حول هذه النسخة، فهناك استنتاج يشير إلى احتمالية دعم السيارة بمحرك كهربائي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، أو تقنية الدفع الكلي للعجلات، كما ظهرت ملاحظة اخرى تتعلق بصوت العادم والذي لا يشبه صوت محرك Z06 مما يزيد من احتمالية انفراد تلك النسخة بمفهوم جديد ومختلف.

ومن خلال الصور التجسسية التي رصدت للسيارة، فظهرت باطلالة خارجية ممتعة تتسم بالرياضية، مع صادم امامي نحيف متعدد الفتحات، سواء كانت بارزة أو غائرة، مما يمنحها الافلضية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء بشكل انسيابي، بالاضافة إلى فتحات الهواء الجانبية، والكثير من مظاهر الشراسة.