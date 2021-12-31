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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وضع خطة لإدارة الأزمات.. مياه أسيوط تعلن عن استعدادتها لمواجهة الأمطار

مياه اسيوط تستعد
مياه اسيوط تستعد لمواجهة الأمطار

أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن استعداداتها لموسم الأمطار، من خلال وضع خطة لإدارة الأزمات وتأمين محطات المياه والصرف الصحي ، والـتأكيد على توافر المولد الإحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال إنقطاع التيار الكهربائى، لتفادى حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

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وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من  تطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظة، وتطهير الأنفاق طبقا للخطة الدورية التى تنفذها الشركة للتطهير والتعقيم، بجانب جاهزية طلمبات رفع الأمطار بكل نفق، ومراجعة كفاءة محطات الرفع لزيادة طاقتها  الاستيعابية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية الخاصة بكل محطة؛ والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة .


كما شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لجنة لإدارة الأزمات والكوارث، للمتابعة المستمرة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بمحافظة أسيوط، ومراجعة جاهزية كافة معدات الأسطول الميكانيكي من سيارات مياه وصرف، ومعدات تطهير، وحفار،  وورش صيانة، ومعدات رفع مياه الأمطار، فضلاً عن وحدات نزح مياه الأمطار، ومولدات الديزل ، والأجهزة اللاسلكية لسرعة التواصل أثناء الأزمة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار، ووضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار من واقع الخبرات السابقة، هذا بالإضافة إلي  تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وتلقى أى بلاغات عن تجمعات مياه الامطار وشكاوى الصرف الصحى من قبل المواطنين.

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