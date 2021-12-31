سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتواجد الميدانى على مدار اليوم بكافة الشوارع والطرق الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

فيما انتشر عمال النظافة وسيارات المياه في شوارع مراكز المحافظة لسحب مياه الأمطار والتعامل الفورى بمختلف الشوارع، مع استمرار الجهود لرفع كافة تجمعات المياه بكافة الشوارع الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشهدت محافظة المنوفية الخميس ليلة ممطرة على عدد من المراكز وسط رفع حالة الطوارى لمنع أي تجمعات المياه.

كما أصدرت محافظة المنوفية بيانا لتوضيح كيفية التعامل مع مرفق الكهرباء حيث أوصت بالبعد عن مهمات الكهرباء بالشوارع " أعمدة الإنارة والكابلات والاكشاك والاتصال بالخط الساخن حال وجود اسلاك مكشوفة وتوعية الاطفال بعدم لامس أعمدة الإنارة وقت سقوط الأمطار أو بعدها.