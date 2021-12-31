الزمالك يواجه الشمس في دوري الطائرة اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع الشمس في السابعة مساء اليوم الجمعة في المباراة التي تقام على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التمهيدي لبطولة الدوري العام.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة.

وفاز الزمالك على دلفي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية من الدور التمهيدي.

وأسفرت عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية بجانب فرق “الطيران والترسانة والشمس وطنطا وبورسعيد ودلفي”، وتقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل أول 4 فرق لخوض منافسات الدوري العام.

ويقود الفريق: حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدربا للأحمال وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.