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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب والدتها.. طفلة تغطي وجهها بالوحل وأوراق الشجر.. فيديو وصور

بسبب والدتها.. طفلة
بسبب والدتها.. طفلة تغطي وجهها بالوحل وأوراق الشجر

في موقف طريف من نوعه لجأت طفلة اسكتلندية عمرها خمس سنوات إلى تلطيخ وجهها بالطين وأوراق الشجر اعتراضاً على قول والدتها بأنها لن تأخذها من الحديقة للذهاب للتسوق. 

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فإن  ستايسي ميتشل، من مدينة جلينروثيز باسكتلندا  كانت في طريقها إلى ماتالان مع أطفالها الثلاثة عندما قررت الخروج في متنزه المجاور.

ودخلت ابنتها أوليفيا في معركة حامية الوطيس مع شقيقها الأصغر تلطخ فيها وجهها بالطين. 

وتُظهر اللقطات، الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات وهي تحدق في والدتها بعد أن غطت وجهها بالكامل بالطين، ثم تزيل كومة من الأوراق وتلقي بها على وجهها.

وفي الوقت نفسه، قالت الأم للطفلة الشقية: «كنت أخطط للذهاب إلى ماتالان لكنني لا أعتقد أن هذا ممكن الآن، ولا أستطيع النظر إليك من كثرة الضحك».

ورداً على الأم، بادرت الطفلة بوضع مزيد من الطين وأوراق الشجر على وجهها بطريقة كوميدية.

وعندما نشرت الأم مقطع الفيديو على سوشيال ميديا، أثنى الكثيرون على موقف الأم وتصرفها بهدوء، ووصفها أحدهم بأنها أفضل أم على الإطلاق وأن أمهات آخريين يفعلون العجائب إذا تعرضن لموقف مشابه.

من جابنها انتقدت متابعة أخرى صرفها، قائلةً: «لا أريد أن أنتقد، لكن كيف وصلت إلى هذه المرحلة دون أن تلاحظ؟ يمكن لطفلك أن يصاب بالعمى».

ولم تسكت الأم، فردت عليها: «انتهى الأمر إلى حد كبير عندما بدأت في تصويرها، التقطت مقطع الفيديو لها لترى نفسها عندما تكبر، وهي بخير الآن». 

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موقف طريف ستايسي ميتشل مدينة جلينروثيز معركة حامية الوطيس الديلي ميل

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