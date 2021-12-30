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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ألقيا الجثة على سطح البيت.. زوجان يقتلان طفلة جارتهما لسرقة قرطها بالجيزة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم الطالبية في الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طفلة (3 سنوات) وما قررته والدتها (ربة منزل) بقيام طفلتها باللهو في الشارع ثم تغيبها عن المنزل، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح عقار بذات الشارع بدون قرطها الذهبى وفـى حالة إعياء شديدة فقامت بنقلها للمستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت عقب وصولها.

 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، حيث قاما باستدراج المجنى عليها بزعم شراء حلوى وإصطحباها للشقة سكنهما وقاما بشل حركتها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة ثم استوليا على قرطها الذهبى، وألقيا بجثتها بمكان العثور وتم بإرشادهما ضبط القرط المستولى عليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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