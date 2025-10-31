كفاية كلام.. أحمد عبد الحليم يهاجم لاعبي الزمالك| تفاصيل

تحدث أحمد عبد الحليم لاعب فريق الزمالك السابق، عن أداء نادي الزمالك في الدوري خلال تلك الفترة.

رسالة الزمالك:

وقال عبد الحليم علي عبر تصريحات إذاعية:"اتحملوا مسؤولية وكفاية كلام... إحنا كنا بنلعب ومش بناخد فلوس وكنا بنلعب علشان نادينا".

وتابع :"وادي دجلة وبتروجت بأقل الإمكانيات أداؤهم أفضل من الزمالك مليون مرة".

أحمد عبد الحليم: فيريرا لا يجيد الإدارة الفنية لمباريات الزمالك

تحدث أحمد عبد الحليم لاعب فريق الزمالك السابق، عن تعثر الفريق أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور:"عندي حالة إحباط بعد تعادل الزمالك أمام البنك الأهلي، الزمالك قدم شوط أول جيد أمام البنك الأهلي ولكن تراجع الأداء في الشوط الثاني".

وأضاف: "لاعبي الزمالك مقصرة في حق جماهير الفريق، جماهير الزمالك لا تتوقف عن الدعم للفريق ويجب أن يكون الأداء والنتائج مرضية لهم، لا يصح تعليق شماعة النتائج السلبية على المستحقات وأي لاعب يتمنى إرتداء قميص الزمالك".

وأكمل:"يانيك فيريرا أدار العديد من مباريات الزمالك في الموسم الحالي بشكل خاطئ ومع كثرة الإخفاقات يجب تدخل مجلس إدارة نادي الزمالك لإنقاذ الفريق من النتائج السلبية".

وأردف:"الزمالك دائمًا يبدأ المباريات بشكل جيد ولكن الشوط الثاني يحدث تذبذب في الأداء، لا أعلم سبب تغيير دونجا وشيكو بانزا أفسد هجمات عديدة للزمالك، هناك قصور فني من يانيك فيريرا في إدارة مباريات الزمالك".

واختتم حديثه قائلًا: "يانيك فيريرا لا يجيد الإدارة الفنية في مباريات الزمالك، الكلام عن المدرب "المشروع" ليس في الأهلي والزمالك، طريقة لعب يانيك فيريرا "مش ماشية" مع الزمالك ومحبي وجماهير الزمالك لا تقبل بالمدرب المشروع".