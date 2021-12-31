عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مواقف من حياة الست.. سر خناقة أم كلثوم مع العندليب وحكاية غنائها لحن بائع متجول

صدى البلد

كوكب الشرق.. سماع نبرات صوتها الحنونة في انسجام وهيام، تجعلها تمتلك القلوب بيسر، كانت حفلاتها ملتقى عشاق صوتها العذب، رتلت بأغانيها القلوب، وأسرت الأذن في رحلة مع موسيقاها المبهجة، فكانت ولا تزال وستظل، أيقونة الغناء الأولى في مصر والعالم العربى، ملكة الغناء ورمز الخلود الفني.

 

تاريخ أم كلثوم غنى جدا، ليس فيما يتعلق بأدائها فقط، لكن فى كواليس حياتها، وفي ذكرى ميلادها 123، حيث ولدت 31 ديسمبر 1898 بمركز السنبلاوين، نتذكر جانب من مواقف سيدة الغناء الشرقي.

txt

كواليس حياة أم كلثوم.. سر حملها للمنديل وارتداءها النضارة السوداء ويوم مولدها الحقيقي

txt

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

 

بائع زيتون يلحن طقطوقة لأم كلثوم

فى عام 1933، ذكرت مجلة الكواكب قصة مساهمة بائع زيتون في إحدى أغنيات سيدة الغناء، وكتبت المجلة: «نعم هو بائع متجول وليس صاحب حانوت معروف، ذلك الذى لحن لأم كلثوم طقطوقة من أحسن أغانيها، ولم يكن ذلك فى مستهل حياتها الفنية، بل فى الوقت الذى بلغت فيه أوج عظمتها».

وأضافت: «كان هذا منذ سنتين تقريبا، حين تقدم رامى إلى سومة، بقطعته التى مطلعها "تراعى غيرى وتتبسم.. وأنا ذنبى إيه.. وتسيبنى من غير ما تسلم.. ما أعرفش ليه"، وقرأت المطربة القطعة فراقتها وجلست تفكر فيمن تعهد إليه أمر تلحينها، إلى أن وقع الاختيار على الموسيقى المشهور الأستاذ محمد القصبجى، وهو الذى يقوم الآن بوضع أغلب ألحانها وأغانيها، وتسلم القصبجى الطقطوقة على أن يعيدها إليها فى اليوم التالى ملحنة معدة للغناء، لكن الوحى لم يشأ أن يهبط عليه لا فى الموعد المحدد ولا بعده بأيام». 

واستحثت المطربة ملحنها وراح هو يجهد قريحته دون أن تسعفه "السيكا" بنغمة، واللحن كالشاعر لا يوافيه شيطانه إلا حين يشاء الشيطان نفسه، وطال المدى بالقصبجى حتى كاد يعتذر للآنسة عن المهمة، ولكن بأى عذر يتقدم لها؟، وسار فى ظهر أحد الأيام قرب منزله بشارع الخليج المصري، وهو يفكر جديا فى طريقة للاعتذار، وفيما هو على حالته هذه مر به بائع زيتون يحمل سلعته فوق رأسه وهو ينادى على بضاعته بصوت فيه عذوبة وله نغم استطابته أذنا القصبجى، فتبع البائع خطوة خطوة من باب الخلق إلى الحلمية ثم المنشية حتى انتهى بهما المطاف إلى قلعة الكبش. وهناك كان القصبجى قد استوعب النغمة تماما فسار يترنم بها عائدا إلى بيته، حيث أمسك بالعود وظل يداعب أوتاره وهو يغنى أغنية ذلك البائع المتجول «زيتون أخضر، يا حلو يا أسمر، تعالى عندى ودوق الزتون»، وهنا طرأت الفكرة لماذا لا يلحن كلمات رامى على هذا اللحن وقد كان.

txt

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

txt

أشهر الخلافات.. كيف تم الصلح بين العندليب وفريد الأطرش؟ نوستالجيا

 

قصة الخلاف الشهير بين أم كلثوم وعبدالحليم

على الرغم من أن عبدالحليم ظهر بعد سنوات طويلة من تربع أم كلثوم على قمة الغناء، إلا أنه في حفل ذكرى ثورة يوليو عام 1964، التي أحياها مع كوكب الشرق، قال بعض الكلمات التي أغضبتها.

أم كلثوم ظلت تغني لمدة أطول من المقرر لها، وسط تفاعل كبير من الجمهور وهو ما أغضب العندليب، وبعد صعوده متأخرا على خشبة المسرح قال: «أنا عايز أقول كلمة صغيرة مش غنا بس هي كلمة بسيطة».

واستكمل: «منتهى الجرأة إن واحد يغني بعد أم كلثوم أو يختم حفلة غنت فيها أم كلثوم بعد ماغنت اللحن العظيم إنت عمري، أنا معرفش أستاذ عبدالوهاب والست أم كلثوم أصروا إن أنا أختم الحفلة، ده شرف كبير طبعا، بس معرفش ده شرف ولا مقلب».

بعد هذه الكلمات غضبت أم كلثوم، وعندما تحدث الملحن كمال الطويل مع عبد الحليم، وطالبه بالإعتذار، رفض العندليب، وكاد الأمر أن يكلفه مشواره الفني، بعدما تعرض للتهديد من قبل بعض أفراد مجلس قيادة الثورة بعد رفضه الاعتذار.

حرمان العندليب من حفلات الثورة

لمدة 3 سنوات لم يشارك عبدالحليم في حفلات الثورة، ولولا علاقة العندليب الطيبة بأبناء الزعيم جمال عبدالناصر، لما استطاع الغناء مرة أخرى، ولم ينته الخلاف بين كوكب الشرق والعندليب إلا بعد نكسة 1967، وبحسب بعض المصادر فقد ذهب عبدالحليم لفيلا كوكب الشرق يعتذر لها.

عبد الحليم يعتذر في حضور عبد الوهاب

بينما أشارت مصادر أخرى، إلى أن القطيعة استمرت بينهما 5 سنوات، لم تنته إلا في حفل خطوبة ابنة الرئيس السادات، ليذهب عبدالحليم ويقبل يد الست التي قالت له: «إنت عقلت؟».

مواقف من حياة الست خناقة أم كلثوم مع العندليب لحن بائع متجول كوكب الشرق تاريخ أم كلثوم أيقونة الغناء الأولى ملكة الغناء

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي أخلاق وقيم تتحرك على الأرض

سيول وسحب رعدية.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

بعد ضبط سيدة.. الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

انضمام مرموش.. والسولية يواصل جلساته العلاجية

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الزراعة: لا تهاون في التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

أوكلاند سيتي يعلن الانسحاب من كأس العالم للأندية

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

2400 جنيه.. زيادة أجور وعلاوات موظفي القطاع الخاص غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل موسم الرياض ويضع بصمته على جدار المشاهير.. صور

مواقف من حياة الست.. سر خناقة أم كلثوم مع العندليب وحكاية غنائها لحن بائع متجول

عمرو دياب "في نص الليل" بعد انتهاءه من حفلته بموسم الرياض

طقس سيئ جدا.. هل يدمر منخفض التنين احتفالات ليلة رأس السنة؟

فيديو

"جوزي عايزني أساير مديره في العمل".. هكذا رد مبروك عطية| فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ