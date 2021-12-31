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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد كفر الشيخ تتفقد أعمال كسح مياه الأمطار|شاهد

سكرتير مساعد كفر
سكرتير مساعد كفر الشيخ

تفقدت المهندسة عايدة ماضي، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الجمعة، أعمال رفع مياه الأمطار بعدد من المدن ومنها مدينة دسوق، بحضور المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونوابه ورؤساء الأحياء.

رفع مياه الأمطار من شوارع مدن وقرى كفر الشيخ.. صور

سقوط أمطار على مناطق متفرقة في كفر الشيخ.. والوحدات المحلية ترفع الطوارئ

وفي سياق متصل، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لعمال والعاملين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، على المجهود المبذول لرفع مياه الامطار، موجهاً بمواصلة المزيد لرفع المياه، وتيسيير حركة المواطنين في الشوارع والأحياء.

 

وتابع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، الأعمال التي تشهدها مدن وقرى المحافظة لرفع مياه الأمطار، ورفع المخلفات، والتواصل المستمر مع الوحدات القروية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

 

وكانت محافظة كفر الشيخ، قد شهدت هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة، ورفعت الوحدات المحلية درجة الطوارئ لرفع مياه الأمطار من الشوارع تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ.

 

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