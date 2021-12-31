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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصحابه فكّوا الشمع .. إعادة غلق مطعم سوري شهير بالعجوزة |فيديو

إعادة غلق مطعم مأكولات
إعادة غلق مطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة

قامت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة  في اطار حملات الرصد والمتابعة لضبط المخالفين بإعادة غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعنوان ١٠ شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانة بحي العجوزة وذلك بعد قيام المنشأة المخالفة بفك الشمع الذي تم وضعه بعد ضبط ٣٧٥كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي ٧٥ كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الادمي وبعضها بها رائحه كريهة وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها. 

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة.. تشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالجيزة


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة  وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة ، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.
 

العجوزه مطعم مأكولات سورية فك الشمع نادي الترسانة حي العجوزة

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ضبط لحوم ودواجن غير صالحة.. تشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالجيزة

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