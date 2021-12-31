بجانب شجرة الكريسماس .. أحمد الفيشاوي يحتفل بالعام الجديد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورا جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور بجانب شجرة الكريسماس، للاحتفال بالعام الجديد.

وعلق أحمد الفيشاوي علي الصور، كاتبًا: “كل سنة وانتو بألف صحة وسعادة، اشوفكو السنة اللي جاية ان شاء الله”.

قامت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - بإلغاء متابعة طليقها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الأولى الطلاق رسميًا الذي وقع في 21 ديسمبر الجاري.

وفي الوقت ذاته كشف الحساب الرسمي للفنان أحمد الفيشاوي، عدم وجود طليقته (ندى الكامل) في القائمة التي تتابعه، في الوقت الذي يظل فيه الفيشاوي الصغير، متابعًا لطليقته ولم يلغي متابعتها.

تلميح بـ الخيانة الزوجية

واستعانت ندى الكامل ( طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ) بتعليق الفنانة سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأولى خبر طلاقها فجأة، والذي وقع في 21 ديسمبر الجاري، في صمت.

ونشرت ندى الكامل - عبر ستوري حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام - جزءًا مقتبسًا من تعليق سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية، مفاده: «مفيش ست تستاهل الخيانة»، لتثير الإنتباه والتساءلات حول خيانة أحمد الفيشاوي ، لها قبل وقوع الطلاق.