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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنا بنصور كليب.. عاصي الحلاني يكشف طريقة تعرفه على زوجته.. فيديو

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

استضاف برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان "أمير كرارة"، والمذاع عبر فضائية "أوي إي"، المطرب اللبناني "عاصي الحلاني"، وابنته "ماريتا".

وقال "عاصي الحلاني"، : "تعرفت على زوجتي قبل تصوير كليب، وعملنا الكليب على أساس أنه الموضوع سيكون تصوير كليب فقط"، متابعا: "كانت ملكة جمال لبنان قبل تصوير الكليب بفترة".


وأشار: "كنت عايز افتح حوار معاها"، مردفا: "كلمتها وقولت لها عندي أغنية جديدة محتاج أصورها، ممكن تشاركيني.. صورنا الكليب مع بعض وبعدها الدنيا ظبطت".

 

وتتضمن الحلقة الكثير من المواقف التي تعرض لها عاصي الحلاني وابنته، ويتخلل الحفل سهرة غنائية احتفالا برأس السنة.

الفنان امير كرارة أمير كرارة عاصي الحلاني أغنية جديدة برنامج سهرانين ملكة جمال راس السنة

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