حبس مواطن بتهمة النصب على آخر بموقف عبود

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على آخر والاستيلاء منه على مبلغ مالي بأسلوب "المغافلة" بموقف عبود بالساحل.

وامرت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف عن ملابساتها.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب على آخر والاستيلاء منه على مبلغ مالي بأسلوب "المغافلة".



وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافـذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية في الساحل من عامل من شبين الكوم بالمنوفية بتعرضه لواقعة نـصب مـن قِـبـل أحـد الأشخاص حال تواجده بموقف عبود ادعى أنـه يعمل مندوب بإحدى شركات الدعاية وأوهمه بالدخول فى مسابقة سحب على أجهزة كهربائية والفوز بجائزة فى حال حيازته ورقة مالية مدون عليها أرقام "محددة" من ضمن أرقام الورقة المالية.

وفى سبيل ذلك قام بإخراج مبلغ مالي، فقام بأخذ المبلغ المالي منـه بـدعوى مساعدته فى استخراج ورقة مالية تحمل الرقم المشار إليه، وعقب ذلك قام بـرد المبلغ المالي خاصـتـه بـدعـوى عدم احتوائه على الرقم المطلوب وقرر له بأنه لم يـفـوز معه، وعقـب انصرافه قـام بـمراجعه المبلغ المالي إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على جزء من المبلغ المالي.

عقب تقنين الإجراءات انتقلت القوة إلى محل البلاغ وتم ضبط المتهم وتبـيـن أنـه عاطل من فاقوس بالشرقية "له معلومات جنائية" وعثر بحوزته على المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.