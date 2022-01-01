شيرين عبد الوهاب: بكيت أثناء تسجيل أغنية ملكش مكان.. و"القماص" تعبر عنى

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال برنامج صاحبة السعادة عن كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة ملكش مكان .

وأكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب انها بكت أثناء تسجيل أغنية ملكش مكان ، مؤكدة انها تركت الاستديو اثناء التسجيل ، بالرغم ان الأغنية كانت لديها منذ أكثر من 3 سنوات .

وعن أغنية القماص، أكدت شيرين عبد الوهاب: انها قامت بطرح الاغنية قبل ان يتحصل على التنازلات الخاصة بها ، أوصخت انها الأغنية المعبرة عنها فى الفترة الحالية .

وتحدثت شيرين مع صاحبة السعادة عن حلاقة شعرها، قائلة:" محنتي كانت أملا لمرضي السرطان ولكن كنت خايفة البنات تقلد مش كل واحدة تتخانق مع جوزها تروح تحلق شعرها".

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

وكثرت الأقاويل والإشاعات مؤخراً حول علاقة طليقها الفنان حسام حبيب بتلك الإطلالة، حيث تردد أنه هو ‏من حلق لها شعرها، ولكن نفت شيرين تلك الادعاءات .