مريم إبنة شيرين عبد الوهاب: ماما كريمة جدا وبتحب جمهورها

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وقالت مريم ابنة شيرين عبد الوهاب، :" أكتر حاجة بحبها في ماما، إنها كريمة جدا وطيبة، أنا بشوفها منظمة لكن مش بحب مفاجآتها، وأنا نفسي مش منظمة".

وأكملت: "ماما بتحب جمهورها وهي طيبة للغاية، وبتدلعنا كتير أوي ولكن لو فيه حد فينا غلط أو عمل حاجة مش عجباها بتزعقله".

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

