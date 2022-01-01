شيرين عبدالوهاب تقيس طولها بجوار ابنتيها

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وأصرت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الحلقة، على قياس طولها مع ابنتيها مريم وهنا ، حيث خلعت حذاءها، وطلبت منهما أن تقفا بجوارها لتقيس طولها معهما، حيث اكتشفت أن كلتاهما أطول منها.

وقالت شيرين موجهة حديثها لصاحبة السعادة :"شايفة الفضايح اللى أنا فيها، الاتنين بقوا أطول منى، أنا مقاس رجلى زاد نمرة بعد ما خلفتهم الاتنين".

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏