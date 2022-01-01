صفعها على وجهها..القبض على المتهم بالتعدي على سيدة الوراق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص في الوراق يعتدى على إحدى السيدات وإكراهها على الاعتذار .

بالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بتضررها من (زوج شقيقتها ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" لوجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والتعدي على المجنى عليها كما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، بسبب تدخلها فى الخلافات بينه وبين زوجته.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان بلاغ ورد إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، كما رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة على منصَّات التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وسأل القائمون على الوحدة، المجني عليها فشهدت بأن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه صادفها حال سيرها بالطريق بقصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدّمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى صحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل تداول مقطع فيديو لشخص يتعدى بالضرب على سيدة بمنطقة الوراق والتي تبين انها شقيقة زوجته وصفعها وسط الشارع بسبب خلافات مع زوجته.

وقالت المجني عليها في محضر الشرطة: إن زوج شقيقتها سبق وأن تعدى عليها بالضرب من قبل وهددها وباقي أشقائها؛ فضلًا عن تحريض زوجها ضدها لتطليقها.

وأضافت المجني عليها، إنها كانت في طريقها لزيارة والدتها واستقلت «توكتوك» برفقة أطفالها الثلاثة وفجأة وجدت زوج شقيقتها الذي يدعى «وائل» بجوارها ممسكًا بسكين لضربها: «سواق التوكتوك لما جه يتدخل ضربه ونزلني، وضربني في الشارع وولادي كانوا في حالة انهيار تام».

ذكرت السيدة الثلاثينية في أقوالها، أنها تعيش في حالة رعب منذ نشبت الخلافات بين شقيقتها «مها» والمتهم «وائل»، حيث أصبح مصدر رعب لكل أفراد العائلة بعد رفع دعوى خُلع ضده من قبل زوجته، مضيفة: «رفع عليا السكينة وقالي ألفاظ بشعة وطلب من ابنه يصورني وأنا بضرب، وقولتله حقك عليا يا وائل أنا ما ليش ذنب، فضل يضربني على وشي، واتعدى عليا قبل كده، وأهلى مكنوش عارفين وحرق شقتي».

وتداول بالأمس مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر فيه سيدة تصرخ وتستغيث بعد ضربها في منتصف الشارع أمام أطفالها الثلاثة على يد زوج شقيقتها، وبالفحص والتحريات تبين أن المتهم الذي ظهر في الفيديو يعمل بقالا وعلى خلافات مع زوجته، وتعدى على شقيقتها انتقامًا من الأسرة وظهر يمسك بها من ملابسها ويردد: قولي أنا اسفة ثم اعقبها بصفعة على وجهها وسط توسلات أطفالها وبكائهم بتركه.