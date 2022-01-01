السعودية والسودان الأبرز .. أهم 10 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية 2021

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استحواذ 10 دول على 45% من إجمالي صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2021 بقيمة 1.708 مليار دولار .



وأوضح تقرير المجلس والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من ” يناير- نوفمبر 2021″، حيث تأتي في المركز الأول بقيمة صادرات 282 مليون دولار بالرغم من تراجعها بنسبة 2% عن نفس الفترة من 2020، يليها أمريكا بقيمة 205 ملايين دولار ونسبة نمو 24%، ثم السودان بقيمة 186 مليون دولار بنمو 187%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية لليبيا لتبلغ 181 مليون دولار بنمو 19%، وللأردن لنحو 171 مليون دولار بنمو 10%، وللمغرب لتبلغ 163 مليون دولار بنمو 96%، وللجزائر لنحو 142 مليون دولار ونسبة نمو 4% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وزادت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى فلسطين بنسبة 39% لتبلغ 128 مليون دولار خلال اول 11 شهر من 2021، وإلى سوريا بنسبة 61% لتسجل 123 مليون دولار، بينما تراجعت إلى اليمن بنسبة 13% لتبلغ 127 مليون دولار.



واحتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2021″، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 121 مليون دولار، يليها الصين بقيمة زيادة في الصادرات 87 مليون دولار.

ونمت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب بقيمة 80 مليون دولار، ولسوريا بنحو 46 مليون دولار، ولأمريكا بنحو 48 مليون دولار، ولفلسطين بقيمة 36 مليون دولار، ولألمانيا بقيمة 30 مليون دولار لتسجل 113 مليون دولار.

وازدادت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ليبيا بنحو 29 مليون دولار خلال اول 11 شهر من 2021، ولروسيا بنحو 21 مليون دولار لتسجل 58 مليون دولار، وللبنان بقيمة 87 146 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من 2020.