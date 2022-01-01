الرئيس السيسي يوجه بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للاطراف الصناعية".

ووجه الرئيس بانشاء منظومة متكاملة للاطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.





كما وجه توفير حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، وذلك لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع، بالاضافة إلى اعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، وإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح إنتاج الأطراف الصناعية.