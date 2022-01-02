اليوم.. صحة الشيوخ تستكمل مناقشة الزيادة السكانية ومقترحات حل المشكلة

تستكمل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن الزيادة السكانية في مصر، والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وذلك في حضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويأتي ذلك؛ في إطار سلسله من الاجتماعات تعقدها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان ، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ويرأس اللجنة المشتركة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة؛ لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وأكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان، إن القضية السكانية علي أولويات اللجنة الفترة المقبلة، وتم البدء في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية علي التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ 50 عاما وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.