أول دواء فموي.. البحرين تجيز استخدام "باكسلوفيد" المضاد لكورونا

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين اليوم، على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت البحرين، أن الموافقة تنطبق على الحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.



ويأتي القرار بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة "فايزر"، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة.

وذكرت البحرين أنه بناء على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

يشار إلى أن دواء "باكسلوفيد" أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات هما (PF-07321332 و Ritonavir) والتي تم تصميمها لمنع فيروس كورونا من التكاثر في الجسم، وبالتالي مساعدة الحالات القائمة على التغلب على العدوى.