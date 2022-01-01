البحرين.. الملك حمد يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت| أعرف مضمونها

تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية.

وسلم الرسالة إلى ملك البحرين، أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت خلال استقبال الملك له هذا اليوم في قصر الصافرية.

كما نقل وزير الخارجية الكويتي، تحيات وتقدير أمير الكويت ومشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرقي.

ورحب ملك البحرين، بـ وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، وأبلغه بنقل تحياته لأمير دولة الكويت وولي العهد.

وأعرب حمد بن عيسي، عن اعتزازه بأواصر العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والكويت وما صلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وترسيخ دعائمها، مشيداً بالدور الريادي لأمير الكويت في توطيد العلاقات البحرينية الكويتية وتعزيز العمل العربي المشترك.