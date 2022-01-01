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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احتفالات رأس السنة تتحول إلى جنازة داخل ضريح بالهند.. تفاصيل

جنازة الضحايا
جنازة الضحايا

لقى ما يقرب من  12 شخصًا  مصرعهم  ، وأصيب 17 اثر  تدافع المئات من المواطمنين عشية رأس السنة الجديدة في ضريح بالهند بعد اندلاع مشاجرة وسط حشد من الناس.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، صدر أمر بفتح تحقيق في سبب التدافع الساعة 2.40 صباح اليوم في ضريح ماتا فايشناف ديفي في كشمير.

الضريح

وأفادت الصحيفة أنه تجمع الآلاف من المصلين الهندوس لتقديم احترامهم في بلدة كاترا الجبلية ، بالقرب من مدينة جامو الجنوبية.

وبسبب تدافع  المئات داخل الضريح فور وقوع مشاجرة بداخله ، نقل 17 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة إلى مستشفى ناراينا بعد عملية إنقاذ ، بينما تم التعرف على الضحايا في مستشفى آخر في معسكر قاعدة كاترا.

جنازة الضحايا

وأظهرت لقطات مروعة عدة رجال يتشبثون بسقالات بينما كان الناس يندفعون للفرار من التدافع.

 

وقال ماهيش ، وهو أحد المتعبدين بالضريح، إن التدافع بدأ بالقرب من إحدى البوابات حيث دخل الحجاج وغادروا الطريق إلى الضريح، مضيفاً ان شيء ما حدث  بالقرب من إحدى البوابات ووجدت نفسي وسط سحق من الناس.

جنازة الضحايا

 وتابع قائلاً " لقد اختنقت وسقطت لكنني تمكنت بطريقة ما من الوقوف، حيث  رأيت الناس يتحركون فوق الجثث  لقد كان مشهدًا مرعبًا ، لكنني تمكنت من المساعدة في إنقاذ بعض المصابين.

 

 فيما قال متعبد آخر يدعى بريانش إنه وصل مع 10 أصدقاء من نيودلهي ليلة الجمعة لزيارة الضريح، مضيفاً إن اثنين من أصدقائه لقيا حتفهما في الحادث .
 

احتفالات راس السنة ضريح الهند جنازة منوعات

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