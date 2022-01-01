حسام موافي يطالب بتحديد سن المعاش بناء على عمر الإنسان البيولوجي.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الإنسان له عمرين وهما السن البيولوجي، والسن المتعارف عليه في البطاقات الشخصية.



وأضاف "موافي"، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أثبتت بعض الدراسات الأمريكية أن العمر البيولوجي للإنسان قد يكون أقل بكثير من العمر الحقيقي أو العكس صحيح بمعنى أن العمر البيولوجي مرتبط بحالة المواطن صحيا".

وأشار: "يجب ألا يكون هناك سن معين للتقاعد عن العمل، حيث يجب أن يحدد سن المعاش بناء على عمر الإنسان البيولوجي وليس الحقيقي".

وأوضح: "الطبيب ليس له سعر بل له قيمة علمية لا تباع وتشترى"، مردفا: "الأطباء مرتبطين بالقصر العيني نفسيا ومعنويا بالرغم من ضعف رواتبهم المالية إلا أنهم يرجحون الذهاب إلى القصر العيني على عيادتهم الخارجية، معقبا: "أنا جنسيتي القصر العيني".