بعد رحيله.. رأي جابر عصفور في الطريقة الصحيحة لتثقيف الناس| نوستالجيا

يعيد “صدى البلد” مقتطفات من حوار سابق لوزير الثقافة الأسبق والكاتب والمثقف الراحل د. جابر عصفور في حديث قديم له مع د. إيهاب الخراط عن التجارب الثقافية ودورها فضلا عن انقسامها عن وزارة الآثار.

فلسفة الثقافة

ووصف وزير الثقافة الأسبق، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 67 عاما، دور فلسفة وجود وزارة الثقافة ودورها بعد الثورات الكبرى، ووجود وزارة ثقافة شئ بالغ الأهمية في المجتمع المصري، لأنها بالدرجة الأولى ترعى وتشجع المواهب الإبداعية في الوقت التي تحافظ فيه على الميراث الحضاري والإبداعي للأمة.

لافتا إلى ضرورة عدم فصل وزارتي الثقافة عن الآثار باعتبار أن فصلهما يعد خطأ.

وتابع في الحوار القديم: "وزارة الثقافة هي الحافظة على ميراث الأمة الحضاري والإبداعي وكذلك تتولى مهمة تشجيع المواهب عن طريق المؤسسات المختلفة وتساعد في نشر الوعي العام عن طريق المكتبات المتناثرة في كل مكان، وعن طريق قصور الثقافة في كل مدينة من مدن مصر".

تثقيف الناس

وأضاف أن المشكلة هي ضرورة التفرقة بين تثقيف الناس ووزارة الثقافة، فهذا هو دور الوزارة أما تثقيف الناس فهي عملية تشترك فيها على الأقل 4 وزارات، وهي التربية والتعليم، وزارة الإعلام ذو التأثير الأقوى والأكبر، ووزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف.

مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى دور الجناح الأيمن وهو جهود المجتمع المدني معا، يكون من الممكن تغيير تغييب عقل الأمة الذي لا يتفاعل مع الواقع.