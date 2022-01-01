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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمينات: 10.6 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات | فيديو

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عدد المؤمن عليهم في مصر يصل إلى 13.6 مليون مواطن، معقبا: "بيشتغلوا وبيسددوا الاشتراكات".

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "عدد أصحاب المعاش يصل إلى 8.5 مليون مواطن، يصرف عنهم 10.6 مليون مستحق، لأن صاحب المعاش عندما يتوفى يأخذ معاشه 2 أو 3 أشخاص".

وتابع عوض: "تم صرف 250 مليار جنيه للمعاشات خلال العام المالي 2020-2021"، مردفا: "نجني ثمار فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي".

وأوضح: "جرى فض التشابك مع الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي عن طريق السداد من الخزانة العامة لأموال التأمينات على هيئة أقساط سنوية لمدة 50 عاما، حيث بدأ القسط الأول في العام المالي 2019 - 2020، وقيمته 160.5 مليار جنيه".

وتابع: "تم اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك القوائم، حيث بلغ القسط الثاني 170 مليار جنيه للعام المالي 2020 - 2021"، لافتا إلى أن القسط الثالث للعام المالي الحالي 2020 ـ 2021 بلغ 180 مليار جنيه".
وأكمل: "الخزانة العامة ملتزمة بسداد تلك الأقساط بصورة شهرية، متابعا أن هذا الإجراء سهل على هيئة التأمينات الاجتماعية معرفة الإيرادات والمصروفات مع التخطيط للمستقبل لتكوين مال احتياطي يستفيد منه 13.6 مليون مواطن مأمن عليهم". 

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