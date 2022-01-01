مرشد إيران يجهش بالبكاء خلال حديثه عن قاسم سليماني.. فيديو

ظهر مرشد إيران علي خامنئي، اليوم السبت، وهو يجهش بالبكاء خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

وأجهش خامنئي بالبكاء في مقطع فيديو، أثناء حديثه عن قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية في بغداد يوم 3 يناير 2020.

وقال المرشد الإيراني في الفيديو "أقرأ حاليا أحد الكتب حول مناقب الشهيد سليماني وقد كتبه أحد أصدقائه القدامى..عنوان الكتاب (سليماني الذي أعرفه) وجاء فيه أن الشهيد سليماني انتظر أمام غرفة عمليات أحد أحفاد صديقه الشهيد".

المرشد الأعلى السيد علي خامنئي مجهشاًَ بالبكاء، عند حديثه عن بعض مآثر الشهيد #قاسم_سليماني، خلال استقباله أسرة الشهيد وأعضاء لجنة إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله. pic.twitter.com/tI0vRFUd7K — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 1, 2022

وتابع خامنئي "عندما انتهت العملية بقي منتظرا في المستشفى، فقالت والدة ذلك الطفل يمكنكم المغادرة فرد عليها سليماني بالقول.. والدكم استشهد بدلا مني والآن أنا أقف بدلا عنه".

المرشد الإيراني علي خامنئي يبكي خلال حديثه إلى عائلة قاسم سليماني في ذكرى وفاته؟ pic.twitter.com/sk6kkuUiNp — جيهان رضوان (@radwan_gihan) January 1, 2022

وعلق مرشد إيران على الواقعة المذكورة في الكتاب قائلا كان هذا سلوكه مع عائلة الشهيد، لكن سلوكه مع المفسدين والأشرار كان على نحو آخر.. في داخل البلد شيء وخارجه شيء آخر.. فلقد أظهر قوة. والحركة والشدة اللتان أظهرهما جعلتا العدو يتقهقر، وجعلتا نفسيته تتدمر".

واعتبر خامنئي قاسم سليماني "نموذجا لشباب المنطقة، قائلا إن "قتلة قاسم سليماني مثل ترامب وأمثاله سيكونون من بين منسيي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ"، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمن جريمتهم الدنيوية".

وقال المرشد الإيراني خلال استقباله عائلة سليماني ولجنة إحياء الذكرى الثانية لمقتله إن "استشهاد سليماني يمثل حادثا وطنيا ودوليا وأنه أصبح قدوة ونموذجا لشباب المنطقة".

واعتبر أن سليماني "تحول إلى رمز يجسد روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود و الانتصار وكما يقول البعض أن الشهيد سليماني بات يهدد أعدائه أكثر من الفريق سليماني".