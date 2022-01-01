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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق ضخم في أحد أكبر مصافي الغاز جنوبي إيران

أرشيفية
أرشيفية

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم "السبت"، بأن حريقا ضخما اندلع، في أكبر مصافي الغاز الإيراني جنوبي البلاد، ما أدى لتوقف العمل بها.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن الحريق اندلع في المنصة رقم 16 في حقل بارس للغاز الذي يعد أكبر حقل للغاز في إيران.

وأضاف أن "المنصة تضررت نتيجة الحريق في حقل بارس الواقع بمدينة بوشهر الواقعة جنوب إيران"، موضحا أن الحريق تسبب في توقف إنتاج الغاز.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "جوان" الإيرانية أن الحريق حدث بسبب تسرب غاز في المنصة رقم 16 في حقل بارس الجنوبي.

وتشهد إيران بين الحين والآخر حرائق في مناطق متفرقة، لا تعلن السلطات أسبابها في أغلب الأحيان.

والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، باندلاع حريق هائل في برج تجاري يقع بشارع بهشتي بمحافظة كرمان الواقعة جنوب إيران.
 

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