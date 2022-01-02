أخبار التوك شو.. وزير التموين: مفيش إضافة مواليد ولا عمل بدل تالف أو فاقد للبطاقات..مستشار السيسي يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا.. وموعد تحسن حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

قال علي المصيلحي وزير التموين، إن برنامج تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، والصحة، يعتبرون دعما نقديا للمواطن.



لجنة كورونا:مصر لم تدخل الموجة الخامسة ولا يوجد وجود إغلاق كلي.. فيديو

كشف الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة دخول مصر في الموجة الخامسة لفيروس كورونا، معقبه: "لا يمكن الحديث حاليا عن الموجة الخامسة".



مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة سكانية كبيرة في مصر في كل عام وهذه مشكلة تواجهنا.



أحمد موسى لـ وزير التعليم: بتضايق من الهجوم.. طارق شوقي: متعود |فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا للدكتور طارق شوقي وزير التعليم قائلا: "حضرتك بتضايق لما حد بيهاجمك"، ورد الوزير: "متعود على الهجوم منذ فترة طويلة".



مجدي يعقوب: أنا عجوز وأعتبر نفسي شباب.. والتبرع بالأعضاء هبة الحياة

تحدث الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، عن طفولته وحياته في أسوان وسبب اختياره لإنشاء مركز القلب فيها، مؤكدا «لفيت بلاد العالم ورجعت هنا في أسوان، مشيرا إلى أنه يحب أسوان وأهلها لذلك اختار أن يكون مركز القلب فيها.



أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف موعد تحسين الأحوال الجوية..فيديو

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق شمال الصعيد شهدت سقوط أمطار من متوسطة لـ غزيرة اليوم .



توجيهات الرئيس .. التأمينات تزف بشرى بشأن زيادة المعاشات هذا العام |فيديو

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الإنجازات التي حدثت خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم غير مسبوقة في مجال التأمينات الاجتماعية.



قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حقيقة ظهور متحور جديد لـ فيروس كورونا في إسرائيل يطلق عليه “فلورونا”.



وزيرة الصناعة : تحديد 234 فرصة استثمارية في محافظات الصعيد |فيديو

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم إقامة 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، قائله: "منهم 10 فقط في صعيد مصر".



الأعلى للآثار يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في 2022 .. فيديو

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن عدة افتتاحات ستتم في عام 2022، منها متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية، وقصر محمد علي في شبرا، والمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، والمتحف المصري الكبير.

بينهي أي زعل.. خبيرة طاقة تكشف تفاصيل وفوائد العلاج بالأحضان | فيديو

قالت نرمين فرج، خبيرة الطاقة، إن حياة الإنسان خلال الـ7 سنوات الأولى في حياته، تكون مكتسبة من الأب والأم، وهذه المرحلة تسمى بالاكتساب، اما الـ 7 سنوت الأخرى؛ فتشهد تعلم الإنسان الكثير من العادات من اصدقائه، وهذه الفترة تكون متعبة للأب والام ، خاصة خلال مرحلة المراهقة.