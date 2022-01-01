أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف موعد تحسين الأحوال الجوية..فيديو

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق شمال الصعيد شهدت سقوط أمطار من متوسطة لـ غزيرة اليوم .

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، :” متوقع خلال الساعات المقبلة استمرار سقوط الأمطار على مناطق شمال الصعيد وغدا نشهد بداية التحسن في الأحوال الجوية ".



وتابعت منار غانم :" هناك فرص لسقوط امطار غدا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ولكن أمطار خفيفة".



وأكملت منار غانم :" غزارة امطار اليوم قد تؤدي إلى تواجد سيول في بعض مناطق سيناء والبحر الأحمر ".

ولفتت منار غانم :" غدا اخر ايام حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتنحصر فرص سقوط الأمطار على كافة انحاء الجمهورية".

