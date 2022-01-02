السعودية: لا توجد أي نية حتي الآن لوقف تأشيرات العمرة

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، موقف إستمرار العمرة للمعتمرين من خارج المملكة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" نتابع ونترقب أوضاع المعتمرين بحذر شديد في ظل جائحة كورونا".



وأكمل:" لا توجد أي نية حتي الآن لوقف تأشيرات العمرة تجاه دولة محددة بسبب فيروس كورونا، مضيفا:" نراقب الوضع ولكن لا نهول خاصة وأن الأمر ليس بشدة الموجة الأولي رغم وجود متحورات جديدة".

وتسمح المملكة العربية السعودية، اعتبارا من امس السبت، لمتلقي جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة تشمل العمرة والحج.