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"كل 25 مليون نسمة يحتاجون 25 مليار متر مكعب".. الري يُحذر من تأثير الزيادة السكانية على المياه

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الري في أراضى توشكي يتم من خلال المياه الجوفية والمياه العذبة، بينما مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع بحر البقر، يعتمدان في الري على مياه صرف معالجة، لذلك يتم عمل محطات معالجة لهم، وبالفعل تم الانتهاء من محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، والمحطة الأُخرى تحت الإنشاء.

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن يتم التعامل مع المياه الجوفية بحذر، أيضاً المياه السطحية، لعدم وجود كمية كافية من المياه السطحية، معقباً: "بنخلط الاتنين من أجل استدامة مشروع توشكى".

ونوه وزير الري والموارد المائية أن الزيادة السكانية هي أكبر عائق وتحدي أمام المياه في مصر، منوهاً أن خلال الـ 10 أعوام الماضية، زاد عدد سكان مصر لـ 25 مليون نسمة، معقباً: "الـ 25 مليون دول عايزين 2.5 مليار متر مكعب من مياه شرب فقط".

وتابع محمد عبد العاطي: "ولو انا وفرتلهم مياه شرب ومياه للزراعة ومياه للصناعة ، ووفرتلهم الاحتياجات الكاملة .. فبالتالي عايزين حوالي 25 مليار متر مكعب من المياه لكل 25 مليون".

وواصل وزير الري والموارد المائية قائلاً: "لو عدد سكان مصر زاد 60 مليون نسمة خلال الـ 30 عام القادمة، يبقى أنا هحتاج لـ 6 أو 7 مليار متر مكعب مياه شرب فقط".

وأردف محمد عبد العاطي: "ده تحدي كبير جداً .. خاصة إني معنديش كمية مياه كافية .. والمياه الجوفية غير متجددة .. لذلك نتعامل مع مورد المياه الجوفية بحذر شديد .. وده التحدي الأساسي لوزارة الري".

وأشار وزير الري والموارد المائية إلى أنه يجب ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على نوعية المياه أولاً، معقباً: "يجب أن جودة المياه ونوعيتها عالية حتى نستطيع استخدامها مرة أُخرى حتى لا تُمثل المياه عجز".

الري الزيادة السكانية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية المياه الجوفية

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