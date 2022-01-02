الري: فجوة بين مواردنا المائية واستهلاكنا تصل لـ 20 مليار متر مكعب

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن نصيب مصر سنوياً من المياه هو 60 مليار متر مكعب، وذلك من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار، معقباً: "مجموعهم حوالي 60 مليار متر مكعب تقريباً".

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن استخدامات مصر للمياه تصل لـ 80 مليار متر مكعب من المياه، وهذا يعني وجود عجز من المياه، يصل لـ 20 مليار متر مكعب

ونوه وزير الري والموارد المائية أن احتياجات مصر من المياه تصل لـ 114 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن يتم تعويض الفرق عن طريق إعادة استخدام المياه من خلال 3 دورات مغلقة.

وتابع محمد عبد العاطي أن المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها، تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب إذا تم زراعتها في مصر، وبالتالي تزداد هذه الكمية مع الزيادة السكانية، لذلك نواجه تحديا كبيرا أيضاً.