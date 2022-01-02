عمرو دياب في حفل كامل العدد ضمن فعاليات موسم الرياض.. فيديو

نشر النجم الكبير عمرو دياب فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الفيديو من فعاليات موسم الرياض، حيث أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض أمس الخميس في ختام حفلات العام.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا ، وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب على مدار ساعتين قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانيه التي رددها معه الجمهور.

وعقب الحفل وضع الفنان عمرو دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.

ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية "خلى الحجر ينطق" لعمرو دياب قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي في الخليج العربي، وذلك رغم عدم طرحها على يوتيوب في مصر بعد.