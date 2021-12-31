عمرو دياب يشعل موسم الرياض ويضع بصمته على جدار المشاهير.. صور

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض أمس الخميس في ختام حفلات العام.
وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا ، وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب على مدار ساعتين قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانيه التي رددها معه الجمهور.
وعقب الحفل وضع الفنان عمرو دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.
ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية "خلى الحجر ينطق" لعمرو دياب قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي في الخليج العربي وذلك رغم عدم طرحها علي يوتيوب في مصر بعد.
خلى الحجر ينطق من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيي ، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.