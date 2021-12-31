عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يشعل موسم الرياض ويضع بصمته على جدار المشاهير.. صور

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض أمس الخميس في ختام حفلات العام.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا ، وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب على مدار ساعتين قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانيه التي رددها معه الجمهور.

وعقب الحفل وضع الفنان عمرو دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.

ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية "خلى الحجر ينطق" لعمرو دياب قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي في الخليج العربي وذلك رغم عدم طرحها علي يوتيوب في مصر بعد.

خلى الحجر ينطق من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيي ، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
 

269971575_2865190813774068_5991861017875952889_n
269971575_2865190813774068_5991861017875952889_n
270295639_498082268255842_8901237691035563207_n
270295639_498082268255842_8901237691035563207_n
270083233_335163268210261_7226420548348754431_n
270083233_335163268210261_7226420548348754431_n
270329551_446862283615608_8795351368244913519_n
270329551_446862283615608_8795351368244913519_n
269609272_268816295239980_2219977195364450290_n
269609272_268816295239980_2219977195364450290_n
270575015_222356816735200_1710492539047822307_n
270575015_222356816735200_1710492539047822307_n
269915009_414353770372469_8777139944150817685_n
269915009_414353770372469_8777139944150817685_n
269950757_341976357428113_6504541269556962525_n
269950757_341976357428113_6504541269556962525_n
269897984_641197667017707_6665050446733536650_n
269897984_641197667017707_6665050446733536650_n
عمرو دياب النجم الكبير عمرو دياب موسم الرياض فعاليات موسم الرياض جدار المشاهير بوليفارد الرياض الرياض

موضوعات متعلقة

مش ندمان لـ "مسلم " تريند رقم 3 على موقع "يوتيوب"

حذرتها.. تصريحات نارية من حلمي بكر قبل ظهور شيرين عبد الوهاب في صاحبة السعادة

رامي جمال يطرح أغنية "الجو جامد" من ألبوم "ولسه"

شيبة وأمينة والراقصة مارجريتا يحيون حفل كامل العدد بحضور نجم الكرة السعودي

أبطال مسلسل قانون العمل ينتهون من تصوير عدد من المشاهد في طنطا

كورال كلية الآداب جامعة القاهرة يتألقون في حفل كامل العدد

غداً.. شيرين ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

الليلة.. أنغام ضيفة أبلة فاهيتا في الدوبلكس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي أخلاق وقيم تتحرك على الأرض

سيول وسحب رعدية.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

بعد ضبط سيدة.. الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

انضمام مرموش.. والسولية يواصل جلساته العلاجية

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الزراعة: لا تهاون في التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

أوكلاند سيتي يعلن الانسحاب من كأس العالم للأندية

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

2400 جنيه.. زيادة أجور وعلاوات موظفي القطاع الخاص غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل موسم الرياض ويضع بصمته على جدار المشاهير.. صور

مواقف من حياة الست.. سر خناقة أم كلثوم مع العندليب وحكاية غنائها لحن بائع متجول

عمرو دياب "في نص الليل" بعد انتهاءه من حفلته بموسم الرياض

طقس سيئ جدا.. هل يدمر منخفض التنين احتفالات ليلة رأس السنة؟

فيديو

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

"جوزي عايزني أساير مديره في العمل".. هكذا رد مبروك عطية| فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ