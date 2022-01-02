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رئيس التحرير
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توك شو

الري: كل نقطة مياه مورد مهم يجب استغلاله لحل الأزمات

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، لحل الأزمات، معقباً: "كل نقطة مياه بالنسبالي مورد مهم".

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن وزارة الري تستخدم أدوات تكنولوجية حديثة لمراقبة المياه ونوعيتها وكميتها في جميع حالاتها، معقباً: "علشان كده بالرغم من قلة الموارد المائية وزيادة عدد سكان، إلا أننا مبنسمعش مشاكل عن المياه كثيرة".

وعقب وزير الري والموارد المائية قائلاً: "انا مبفهمش في الفلاحة .. ولكن بقعد مع الفلاحين وبتعلم منهم .. وده حاجة تشرفني"، منوهاً أن جميع الأدوات التكنولوجية المستخدمة في الأراضي هي مصرية بنسبة 100%

ونوه محمد عبد العاطي أن هناك شركة مصرية وفرت الري الذكي للفلاحين، وذلك بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، دون استيراد أي شيء من الخارج.

الري الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية برنامج مساء dmc DMC

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