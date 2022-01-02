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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

الري: إزالة 400 ألف حالة تعد على منافع الري

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن حجم التعديات على الترع والمصارف والمنشآت المائية في مصر بصفة عامة، وصل إلى 600 ألف حالة تعدي، وتم إزالة 400 ألف حالة تعدي منهم، وتبقى 200 ألف حالة.

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن من أصعب هذه التعديات هو الردم في النيل، والتعديات على منافع الري، والأراضي الزراعية، معقباً: "الأمطار اما تبقى شديدة، والتعديات قليلة، الناس مش هيتأثروا".

وتابع وزير الري والموارد المائية قائلاً: "ولكن مع زيادة التعديات، فأصبحت الأراضي تجمع المياه لعمل السيول بدلاً من امتصاص مياه الأمطار .. مع كثرة التعديات عند الدلتا، فإن أي مطر هينزل هييعمل مشاكل وسيول وهيعمل إعاقة للناس".

ونوه محمد بعد العاطي أن إزالة التعديات ليست رفاهية إنما هي إزالة للمخاطر التي يتعرضلها الناس، وقت الطواريء، ووقت السيول، معقباً: “علشان كده مهم تطبيق القانون والتعامل فوراً مع هذه التعديات”.

الري حالة تعدى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية برنامج مساء dmc

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