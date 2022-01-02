مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-1-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 2-1-2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها القمة المرتقبة التي ستجمع تشيلسي ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد× أستون فيلا- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

إيفرتون× برايتون- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ليدز يونايتد× بيرنلي- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي×ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي×ريال مدريد- الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أتلتيكو مدريد× رايو فاليكانو- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي× غرناطة- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس× ريال سوسييداد- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس×سيلتا فيجو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا× برشلونة- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس فرنسا

مونبلييه× ستراسبورج - الساعة 5 مساء

كويفيلي× موناكو - الساعة 7:30 مساء

شوفينييه× مارسيليا - الساعة 10 مساء

