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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-1-2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم، الأحد، 2-1-2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها القمة المرتقبة التي ستجمع تشيلسي ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد× أستون فيلا- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

إيفرتون× برايتون- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ليدز يونايتد× بيرنلي- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي×ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي×ريال مدريد- الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أتلتيكو مدريد× رايو فاليكانو- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي× غرناطة- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس× ريال سوسييداد- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس×سيلتا فيجو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا× برشلونة- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس فرنسا

مونبلييه× ستراسبورج - الساعة 5 مساء

كويفيلي× موناكو - الساعة 7:30 مساء

شوفينييه× مارسيليا - الساعة 10 مساء
 

 

مباريات تشيلسي ضد ليفربول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات كأس فرنسا برشلونة ريال مدريد

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